Четыре землетрясения произошли у побережья Камчатки

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Четыре землетрясения зафиксировали за сутки у побережья Камчатки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Известно, что магнитуда подземных толчков доходила до 4,9 балла. Три землетрясения были отмечены в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.

Самые мощные подземные толчки произошли у южной оконечности полуострова в пятницу в 18:27 по московскому времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 85 километров.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что жители полуострова не обращались в оперативные службы за помощью.

Ранее землетрясение случилось в Новосибирской области. Сила подземных толчков составила 4,9 балла. Эпицентр располагался на территории Краснозерского района в 257 километрах юго-западнее Новосибирска, в 6 километрах от села Конево.