Землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ северных Курил

Фото: ТАСС/Татьяна Яшукова

В Тихом океане недалеко от города Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Природное явление зафиксировали в 17:39 по времени UTC (20:39 по Москве). В 160 километрах к югу от Северо-Курильска в Сахалинской области находился эпицентр землетрясения. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее землетрясение случилось вблизи Гавайских островов в Тихом океане. Эпицентр природного явления находился в 28,1 километра к юго-востоку от населенного пункта Наалеху на севере острова Гавайи. Очаг залегал на глубине 35,1 километра.