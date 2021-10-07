Сильное землетрясение произошло в Пакистане

Фото: Zuma\TASS/Rana Sajid Hussain

Землетрясение произошло в Пакистане. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Как передает РИА Новости, землетрясение случилось в четверг, 7 октября, в 01:01 по московскому времени. Магнитуда природного явления составила 5,7 балла.

По данным американской службы, эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях, спровоцированных землетрясением, не поступало.

Накануне землетрясение произошло на юге Хорватии. Подземные толчки были зафиксированы в 19:57 по UTC (22:57 московскому времени). Сила ударов составила 5,1 балла.

До этого сильное землетрясение произошло у побережья Японии. Оно случилось в акватории Тихого океана в 60 километрах севернее города Мияко в северной части японского острова Хонсю.