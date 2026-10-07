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Украинские военные совершали преступления против мирных жителей Дзержинска в ДНР, в том числе убивали людей и использовали их в качестве живого щита. Об этом заявил советник главы республики Игорь Кимаковский в интервью ИС "Вести".

По его словам, он знает о происходившем в городе, поскольку сам неоднократно туда ездил. Кимаковский утверждает, что военнослужащие ВСУ убивали мирных жителей и выставляли их перед наступающими российскими подразделениями.

Кроме того, как заявил советник главы ДНР, украинские военные забирали у скрывавшихся в подвалах гражданских последние запасы еды.

"Они забирали последние закрутки, последнюю еду у тех гражданских лиц, которые в Дзержинске прятались и ютились по подвалам", – подчеркнул Кимаковский.

ВСУ терроризируют местное население не только в ДНР. Ранее сообщалось, что украинская армия начиняет боеприпасы для ударов по Белгородской области вольфрамовыми шариками, что приводит к тяжелым травмам мирных жителей.