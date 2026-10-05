Порядка 420 тыс абонентов в ДНР остались без света после атак ВСУ

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Порядка 420 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Донецкой Народной Республике после атак Вооруженных сил Украины на энергосистему. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире ИС "Вести".

"Выходные были достаточно неспокойные", – указал он.

Пушилин отметил, что противник несколько ночей подряд наносит удары по энергетическим объектам. Ситуация периодически улучшается, но затем удары повторяются.

ДНР была полностью обесточена в результате ночных атак ВСУ 4 октября. Ремонтные бригады начали восстанавливать энергоснабжение почти сразу после ударов. Власти также предупреждали о возможных частичных ограничениях сервисов мобильной сети.

