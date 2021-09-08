Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Мексике

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Фото: depositphotos/martinm303
Землетрясение магнитудой 6,9 случилось в Мексике. Такую информацию предоставили в Сейсмологическом центре страны.
Сообщается, что удар стихии произошел во вторник, 7 сентября. Землетрясение было зафиксировано в районе города Акапулько в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье.
Как уточняется в Twitter-аккаунте службы, очаг природного явления залегал на глубине 10 километров. При этом эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от Акапулько.
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло на западе Канады. По данным американского ведомства, подземные толчки были зафиксированы в западной провинции Британская Колумбия. Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.
При этом позднее информацию о землетрясении опровергли. Американские сейсмологи заявили, что в системе сайта Геологической службы США произошел сбой.
В понедельник, 6 сентября, землетрясение ощутили жители Иркутска. По словам директора Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елены Кобелевой, эпицентр находился на границе Бурятии вблизи поселка Орлик.
Магнитуда природного явления составила 3–4 балла.
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