Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Мексике

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Землетрясение магнитудой 6,9 случилось в Мексике. Такую информацию предоставили в Сейсмологическом центре страны.

Сообщается, что удар стихии произошел во вторник, 7 сентября. Землетрясение было зафиксировано в районе города Акапулько в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье.

Как уточняется в Twitter-аккаунте службы, очаг природного явления залегал на глубине 10 километров. При этом эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от Акапулько.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло на западе Канады. По данным американского ведомства, подземные толчки были зафиксированы в западной провинции Британская Колумбия. Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.

При этом позднее информацию о землетрясении опровергли. Американские сейсмологи заявили, что в системе сайта Геологической службы США произошел сбой.

В понедельник, 6 сентября, землетрясение ощутили жители Иркутска. По словам директора Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елены Кобелевой, эпицентр находился на границе Бурятии вблизи поселка Орлик.

Магнитуда природного явления составила 3–4 балла.