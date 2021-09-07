Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 2 248

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Число погибших при землетрясении в Гаити увеличилось до 2 248 человек. Такие данные сообщили в управлении гражданской защиты республики.

Как передает ТАСС, в результате ударов стихии пострадали 12 763 человека. Кроме того, 329 человек находятся в списке пропавших без вести.

В сообщении спасателей уточняется, что землетрясение стало причиной полного разрушения свыше 53 тысяч зданий. При этом 83 тысячи строений были повреждены частично.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити в субботу, 14 августа. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Кес. Там проживают порядка 125 тысяч человек.

Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Нипп и Гранд-Анс и Нипп. Власти республики на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

15 августа в регионе произошло новое землетрясение магнитудой 5,8. По данным сейсмических станций США и Германии, эпицентр вновь располагался поблизости от коммуны Ле-Кес, в 35 километрах.