Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 724

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Фото: AP Photo/Joseph Odelyn
Количество жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 724. Об этом рассказали в управлении гражданской защиты республики.
"Число погибших в результате землетрясения возросло до 724: 500 в департаменте Юг, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и два человека погибли на северо-западе страны", – говорится в сообщении.
Также известно, что ранения получили более 2,8 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что 15 августа на Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,8. По данным сейсмических станций США и Германии, эпицентр толчком располагался в 35 километрах от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек.
До этого там произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его жертвами стали как минимум 29 человек. Также местные власти объявили угрозу цунами, которую после сняли.
Около 29 человек погибли после землетрясения в Гаити
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