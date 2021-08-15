Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 724

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Количество жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 724. Об этом рассказали в управлении гражданской защиты республики.

"Число погибших в результате землетрясения возросло до 724: 500 в департаменте Юг, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и два человека погибли на северо-западе страны", – говорится в сообщении.

Также известно, что ранения получили более 2,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что 15 августа на Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,8. По данным сейсмических станций США и Германии, эпицентр толчком располагался в 35 километрах от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек.

До этого там произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его жертвами стали как минимум 29 человек. Также местные власти объявили угрозу цунами, которую после сняли.