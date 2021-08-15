13:50
Фото: AP Photo/Joseph Odelyn
В воскресенье, 15 августа, на Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По данным сейсмических станций США и Германии, эпицентр толчком располагался в 35 километрах от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Накануне на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его жертвами стали как минимум 29 человек. Также сестные власти объявили угрозу цунами, которую после сняли.
Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с трагическими последствиями удара стихии. Президент России выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших и преодоление последствий природного бедствия.
Около 29 человек погибли после землетрясения в Гаити
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: