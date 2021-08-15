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Происшествия

13:36

Более 20 отелей повреждено в Анапе из-за непогоды

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Зоя Балашова

В Анапе более 20 гостиниц и санаториев пострадали от подтоплений. Об этом сообщает ТАСС.

"[Повреждены] Центральный, Лечебный, пляжи в районе Джемете, 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, из них люди эвакуированы и расселены в ПВР (пунктах временного размещения – Прим. ред.)", – сказали в пресс-службе городской администрации.

За минувшие сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, наибольший ущерб от подтоплений, причиной которых стали сильные ливни в регионе, понесли Анапа, Темрюкский и Крымский районы.

Мезоциклон, накрывший в 13 августа территорию Краснодарского края, вызвал сильные ливни и подтопления. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был ввели режим ЧС, в 11 населенных пунктах отключили электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тысяч человек.

Кроме того, спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в пунктах временного размещения 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей.

Более 70 тысяч человек остаются без электричества из-за проливных дождей на Кубани

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