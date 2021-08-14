Годовая норма осадков выпала в Анапе и Темрюке за сутки

Фото: ТАСС/Андрей Маковозов

За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания у Владимира Путина по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, сообщает ТАСС.

"Порой за часы выпадает месячная форма осадков. За сутки и в Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала <...> превращаться в нагонную волну", – сказал Кондратьев.

Ранее он сообщал, что Анапа, Темрюкский и Крымский районы понесли наибольший ущерб от подтоплений, причиной которых стали сильные ливни в регионе.

Однако он отметил, что несмотря на стихию, курортный сезон на Кубани продолжается.

"В целом, ситуация, которая сегодня в крае, нам говорит о том, что курортный сезон под контролем и продолжается. Что для нас сегодня принципиально важно", – подчеркнул губернатор.

По его словам, 12 августа, после получения экстренного предупреждения о непогоде, в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Данные районы региона были, в рамках прогноза, подвержены наиболее сильному удару стихии. Также было развернуто более 70 пунктов временного размещения (ПВР).

"Объективно, максимально пострадали три района <...> – Анапский район, Темрюкский район, Славянск-на-Кубани", – подытожил Кондратьев.

Мезоциклон, накрывший в 13 августа территорию Краснодарского края, вызвал сильные ливни и подтопления. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был ввели режим ЧС, в 11 населенных пунктах отключили электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тысяч человек.

Кроме того, спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах РФ. В ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ он призвал принять планы по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов.

