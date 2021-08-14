Годовая норма осадков выпала в Анапе и Темрюке за сутки

19:36
Фото: ТАСС/Андрей Маковозов
За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания у Владимира Путина по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, сообщает ТАСС.
"Порой за часы выпадает месячная форма осадков. За сутки и в Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала <...> превращаться в нагонную волну", – сказал Кондратьев.
Ранее он сообщал, что Анапа, Темрюкский и Крымский районы понесли наибольший ущерб от подтоплений, причиной которых стали сильные ливни в регионе.
Однако он отметил, что несмотря на стихию, курортный сезон на Кубани продолжается.
"В целом, ситуация, которая сегодня в крае, нам говорит о том, что курортный сезон под контролем и продолжается. Что для нас сегодня принципиально важно", – подчеркнул губернатор.
По его словам, 12 августа, после получения экстренного предупреждения о непогоде, в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Данные районы региона были, в рамках прогноза, подвержены наиболее сильному удару стихии. Также было развернуто более 70 пунктов временного размещения (ПВР).
"Объективно, максимально пострадали три района <...> – Анапский район, Темрюкский район, Славянск-на-Кубани", – подытожил Кондратьев.
Мезоциклон, накрывший в 13 августа территорию Краснодарского края, вызвал сильные ливни и подтопления. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был ввели режим ЧС, в 11 населенных пунктах отключили электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тысяч человек.
Кроме того, спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах РФ. В ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ он призвал принять планы по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: