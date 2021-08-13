Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений

20:37
Фото: ТАСс/Дмитрий Феоктистов
В Сочи жителей домов, которые находятся в зонах подтоплений, призвали принять меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Алексей Копайгородский.
"Сейчас важно гражданам проявить бдительность и осторожность. Не оставлять свои автомобили под деревьями или рекламными конструкциями, а также на территориях вблизи рек", – написал он.
На Кубани с вечера четверга идут сильные ливни. Уже подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Темрюкском районе сейчас наиболее сложная ситуация. Там подтоплено около 800 участков с частными домами.
Как сообщил источник в экстренных службах региона, в Краснодарском крае подтоплены 956 приусадебных участков. Вода зашла в более чем 200 частных домов.
"По предварительной информации, на 19:30 было подтоплено 4 участка проезжей части, 956 приусадебных участков, в том числе в 236 частных домов зашла вода", – говорится в сообщении.
Ранее в Новороссийске объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными дождями, в ближайшие сутки в городе может выпасть двухмесячная норма осадков.
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