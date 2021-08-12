В Еврейской автономной области объявили режим ЧС из-за паводков

15:45
Фото: МЧС РФ
Власти Еврейской автономной области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками. Об этом сообщается на официальном портале региона.
"В ЕАО объявлен режим ЧС с региональным уровнем реагирования. Решение было принято на очередном заседании КЧС и связано с прохождением паводка по реке Амур. Ранее режимы чрезвычайной ситуации были объявлены на территории Ленинского и Октябрьского муниципальных районов", – говорится в сообщении.
По данным руководителя регионального главка МЧС Романа Бойко, в настоящее время на всех гидропостах на Амуре уровень воды превышает отметку, свидетельствующую об опасности. В области подтоплены 75 приусадебных участков, девять участков дорог, два жилых дома и 8,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.
Как сообщалось, в то же время в Амурской области подтоплено более 80 километров дорог и шесть мостов. Без транспортного сообщения остались 24 населенных пункта. К некоторым можно добраться только на специальной технике. Из-за угрозы подтоплений на Амуре, ввели режим ЧС в ряде районов края.
Режим ЧС введен в нескольких регионах России
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