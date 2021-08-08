Режим ЧС введен в нескольких регионах России

Дым от пожаров в Якутии добрался до Красноярска. В регионе объявлен режим черного неба. Пока он действует до вторника.

Все предприятия края должны в это время уменьшить выбросы в атмосферу, чтобы людям было легче дышать. Превышения по вредным веществам в воздухе были зафиксированы еще 7 августа. В самой Якутии по-прежнему действуют 155 лесных пожаров. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода.

В то же время в Амурской области подтоплено более 80 км дорог и шесть мостов. Без транспортного сообщения остались 24 населенных пункта. К некоторым можно добраться только на специальной технике.

Из-за угрозы подтоплений на Амуре, ввели режим ЧС в ряде районах края, в том числе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Пик паводков в этих районах ждут со дня на день. Подробнее о ситуации в регионах – в эфире телеканала Москва 24.

