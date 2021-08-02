Эксперт рассказал, почему не получается справиться с климатическими угрозами

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Профессор Института прикладной экологии, эксперт министерства природных ресурсов и член секции океанографии Русского географического общества Павел Сухонин считает, что человечество может справиться с любыми экологическими угрозами, однако это трудно из-за отсутствия воли и нехватки средств. Таким мнением он поделился с Pravda.Ru.

"Проблема не в возможностях, а в отсутствии политической воли, нехватке средств и косности мышления", – посетовал эксперт.

Он напомнил о стихийных бедствиях, которые недавно охватили некоторые регионы: наводнениях в Китае и Европе, засухе в Северной Америке, а также лесных пожарах в регионах субтропического климатического пояса.

В качестве примера борьбы с негативными последствиями жизнедеятельности человека Сухонин привел Сингапур и Японию, которые отказались от линий электропередачи, убрав все провода под землю, чтобы избежать электромагнитных аномалий.

Он также отметил, что различает три причины климатических изменений. В их числе – официальная (вред от парниковых газов и так далее), реальная и случайная.

Между тем секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что экологические проблемы обостряются в большинстве регионов юга России. По его словам, их нерешенность может привести к ухудшению качества жизни граждан.

Так, в регионах копятся отходы производства и потребления, повышается пожароопасность, при этом работа по ликвидации антропогенного воздействия на окружающую среду остается неэффективной.

"В округе остается значительным – свыше 1,3 миллиона тонн – уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ", – цитирует его ТАСС.

Патрушев также отметил, что 17% водоемов юга России не отвечают санитарным требованиям.

В связи с этим он напомнил об экологических целях, которые указаны в новой стратегии национальной безопасности, и предложил обсудить их отдельно.

Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин заявил, что подъем уровня Мирового океана, которым сопровождается глобальное потепление, может стать причиной затопления Санкт-Петербурга и Архангельска.

По его словам, проблема подъема Мирового океана – это проблема XXII века. По худшим оценкам, подъем может составить от 3 до 5 метров, что станет проблемой для многих городов.

