Таяние ледников может повлечь серьезные последствия для северных регионов РФ – Путин

Путин предупредил об угрозах от изменения климата

Таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к тяжелым социально-экономическим последствиям в северных регионах России, страна должна быть готова к такому развитию событий, заявил Владимир Путин.

Так президент в ходе прямой линии прокомментировал непредсказуемое поведение природы, связанное с изменением климата.

"Часть нашей территории, а этом примерно 70%, находится в северных широтах, и большие [территории] – в вечной мерзлоте. У нас там и населенные пункты, и инфраструктура расположены. И если это все будет таять, то это приведет к очень серьезным социальным и экономическим последствиям. И мы должны быть к этому, безусловно, готовы", – подчеркнул Путин.

По его словам, глобальные изменения климата в России происходят быстрее, чем в некоторых других странах. Поэтому, как отметил Путин, власти РФ должны предпринять все необходимые меры, чтобы минимизировать их последствия.

Ранее Путин заявил, что российские экологические и климатические проекты будут многие десятки лет играть решающую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. Он также назвал чушью заявления о том, что РФ якобы не заинтересована в решении экологических проблем планеты.

Прямая линия с Владимиром Путиным транслируется в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".