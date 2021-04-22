Путин предложил наладить международное сотрудничество по контролю за вредными выбросами

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выступил с предложением организовать широкое международное сотрудничество в области контроля и мониторинга всех видов вредных выбросов в атмосферу.
"Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов выбросов в атмосферу. Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата", – сказал Путин на саммите по вопросам климата, который проходит в формате видеоконференции.
Ранее сообщалось, что в рамках саммита Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата.
Принять участие в мероприятии президента России пригласил его американский коллега Джо Байден, который также призвал к участию в саммите председателя КНР Си Цзиньпина. Администрация Белого дома надеется, что переговоры ускорят и углубят глобальные усилия по сокращению загрязнений ископаемым топливом.
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