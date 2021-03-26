Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата, сообщает Associated Press.
Администрация Белого дома надеется, что это мероприятие ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению загрязнений ископаемым топливом.
Отмечается, что Байден пытается оживить работу форума по вопросам климата при участии наиболее экономически развитых стран. Всего власти США разослали примерно 40 приглашений. Переговоры запланированы на 22-23 апреля.
В январе Байден подписал указ о возвращении США к Парижскому соглашению по климату. Предыдущий президент Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из соглашения, посчитав его невыгодным для страны.
Парижское соглашение в декабре 2015 года поддержали около 200 стран. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию потепления.
Согласно договору, все стороны должны снизить выбросы, принять меры по технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс ранее заявил, что тема климатических изменений касается всех на планете, однако в России отношение к ней неоднозначное.
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
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