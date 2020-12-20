Чубайс заявил о необходимости технологических обновлений в энергетике

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил развитие энергетики в стране.
На пресс-конференции по итогам форума "Сто лет электричества", он заявил, что успех страны – это создание технологического кластера возобновляемой энергетики, а провал – энергоэффективность.
По его словам, в России появилась солнечная и ветрогенерация, промышленность по производству соответствующего оборудования, а также наука, обновляющая эту отрасль, и система подготовки кадров.
При этом Чубайс подчеркнул, что "практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны", а базовые показатели энергоэффективности "выглядят ну просто ужасно".
"И этот факт надо признать. И, признав его, двигаться дальше на изменение ситуации", – цитирует Чубайса ТАСС.
Кроме того, говоря о достижениях России в сфере противодействия климатическим изменениям, он отметил поддержку зеленой энергетики со стороны правительства.
Функционер указал, что "в стране появился один из самых эффективных в мире механизмов государственной поддержки возобновляемой энергетики", поэтому в "электроэнергетике в целом сейчас нет необходимости реформ".
Однако есть необходимость существенных технологических обновлений в соответствии с крупными мировыми технологическими трендами.
Речь идет о промышленном хранении энергии, возобновляемой энергетике, цифровизации и о других технологических революциях. В противном случае можно "отстать навсегда", заключил Чубайс.
Ранее функционер заметил, что проблема климатических изменений касается всех на планете, однако в России отношение к ней неоднозначное, так как чиновники разделились на два лагеря – консерваторов и экорадикалов.
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