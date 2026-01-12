Фото: ТАСС/Георгий Чернышов

Отсутствие реакции европейских стран на попытку удара БПЛА по государственной резиденции Владимира Путина и на теракт в Херсонской области свидетельствует об их осведомленности о планах украинских властей. Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, с европейской стороны не последовало "никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев" относительно этих инцидентов.

"Поэтому есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей", – подчеркнул Мирошник.

Атака на резиденцию президента России, которая находится в Новгородской области, произошла в ночь на 29 декабря. Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили 91 дрон.

Согласно информации Минобороны РФ, вражеские БПЛА были запущены со стороны Сумской и Черниговской областей, а их маршрут пролегал через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Согласно отчету Воздушно-космических сил (ВКС) России, это нападение было целенаправленным, очень тщательно спланированным и проводилось несколькими эшелонами.

После инцидента Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о том, что в связи со случившемся Москва пересматривает свою позицию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Теракт в Херсонской области был совершен противником 1 января. ВСУ ударили по кафе и гостинице в селе Хорлы. В результате погибли 29 человек, из них двое детей. Позже в крымской больнице скончалась одна из пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.