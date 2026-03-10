Форма поиска по сайту

10 марта, 17:04

Экономика
Bloomberg: крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за нефть из РФ

Крупнейший банк Индии State Bank of India (SBI) отказался проводить платежи за поставки российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, банк сомневается, как долго будет действовать отсрочка для импорта нефти со стороны США. Именно из-за этих опасений было принято решение отказаться от подобных операций, так как участие в расчетах может создать дополнительные риски для банка.

Кроме того, у финансовой организации имеется значительный портфель займов на международных рынках, в частности в США. По состоянию на конец 2025 года на Вашингтон приходилось 26% международного кредитного портфеля банка объемом 6,93 триллиона рупий (около 75,1 миллиарда долларов).

Журналисты указали, что краткосрочные послабления американских санкций пока мало способствуют восстановлению финансовых каналов.

Вместе с тем некоторые другие банки в Индии допускали возможность финансирования закупок российской нефти при условии, что сделки не нарушают рестрикции и не связаны с компаниями из санкционных списков.

Ранее стало известно, что министерство финансов США выдало Индии лицензию на завершение в течение 30 дней сделок по приобретению российской нефти, которая уже находится в танкерах в море. В Вашингтоне подчеркнули, что данное решение продиктовано стремлением снизить напряженность на мировом рынке энергоносителей на фоне военной операции против Ирана.

Нефтяная отрасль столкнулась с одним из самых сложных кризисов в истории. Многие государства на Ближнем Востоке уменьшают добычу или закрывают месторождения. Также приостановилось судоходство через Ормузский пролив, который являлся основным путем для поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

Мировая цена на нефть подскочила на фоне эскалации на Ближнем Востоке

