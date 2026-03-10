В Петербурге задержаны подозреваемые в краже товаров из ПВЗ на 14,5 млн рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в краже товаров из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на 14,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 8 марта в двух ПВЗ, которые расположены на Московском проспекте. По данным ведомства, злоумышленники загрузили коробки с товарами в машину и планировали скрыться, но их задержали.

Задержанными оказались двое уроженцев одного из государств Закавказья. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

К настоящему моменту мужчины арестованы. Правоохранители проверяют их причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее 16-летний юноша по указанию неизвестного украл 4 телефона в столичных ПВЗ. Злоумышленник заказал 2 телефона на общую сумму в 434 тысячи рублей без предварительной оплаты и забрал их, не расплатившись. Спустя время аналогичное преступление произошло в другом ПВЗ, тогда стоимость похищенного составила 150 тысяч рублей.