Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 21:13

Происшествия

Сотрудницу ПВЗ задержали после кражи товаров на 450 тыс рублей в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье сотрудницу пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов задержали после кражи товаров на сумму свыше 450 тысяч рублей. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленница в мобильном приложении заказывала товары, затем оформляла отказ, но не отправляла их обратно, а забирала себе либо продавала, вырученные деньги тратила на личные нужды", – сказала она.

Петрова уточнила, что правоохранители задержали 51-летнюю женщину после проведения оперативно-разыскных мероприятий. Было возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве был задержан работник ПВЗ за кражу товаров на 580 тысяч рублей. Мужчина регистрировал фальшивые аккаунты на маркетплейсе и через них заказывал товары с доставкой в пункт, где работал. Когда посылки поступали, подозреваемый отменял их получение, после чего забирал себе.

Новости регионов: в Воркуте задержаны подростки, разгромившие ПВЗ

Читайте также


происшествия

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика