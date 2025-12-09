Сотрудницу ПВЗ задержали после кражи товаров на 450 тыс рублей в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье сотрудницу пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов задержали после кражи товаров на сумму свыше 450 тысяч рублей. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленница в мобильном приложении заказывала товары, затем оформляла отказ, но не отправляла их обратно, а забирала себе либо продавала, вырученные деньги тратила на личные нужды", – сказала она.

Петрова уточнила, что правоохранители задержали 51-летнюю женщину после проведения оперативно-разыскных мероприятий. Было возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве был задержан работник ПВЗ за кражу товаров на 580 тысяч рублей. Мужчина регистрировал фальшивые аккаунты на маркетплейсе и через них заказывал товары с доставкой в пункт, где работал. Когда посылки поступали, подозреваемый отменял их получение, после чего забирал себе.

