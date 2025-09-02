МВД задержало троих подозреваемых в обмане при заказах через сервис доставки

Правоохранители задержали в Московской области и Санкт-Петербурге троих злоумышленников, которых заподозрили в афере, связанной с заказами из популярного сервиса доставки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, с сентября 2024 года злоумышленники использовали фейковые аккаунты, привязанные к различным номерам телефонов. С их помощью они оформляли онлайн-заказы на доставку дорогой электроники и продуктов питания.

В данной мошеннической схеме у каждого злоумышленника была своя роль: один из них работал курьером в службе доставки, а остальные были клиентами, которые оформляли и оплачивали заказы в сервисе. После того как курьер забирал товар, аферисты отменяли заказ, что приводило к возврату средств.

Похищенную продукцию злоумышленники продавали, а деньги расходовали на собственные нужды. В результате ущерб составил более миллиона рублей. По предварительным сведениям, аферисты причастны к 100 аналогичным эпизодам.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.

Ранее столичные полицейские задержали сотрудника пункта выдачи заказов за кражу товаров на 580 тысяч рублей. По данным главка МВД России по Москве, ранее судимый 26-летний мужчина регистрировал фальшивые аккаунты на маркетплейсе и через них заказывал товары с доставкой в ПВЗ, где работал.

Когда посылки поступали, подозреваемый отменял их получение, после чего забирал себе. Украденные товары он продавал по заниженной стоимости третьим лицам и посетителям ПВЗ. Возбуждено уголовное дело о краже.

