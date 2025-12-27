Прокуратура утвердила обвинение в отношении комика Останина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Артемий Останин внесен в перечень террористов и экстремистов)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении стендап-комика Артемия Останина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Он обвиняется по части 1 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих") и по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

По данным прокуратуры, 7 марта 2025 года Останин выразил неуважение к обществу, публично выступив с юмористическим представлением, в котором содержались высказывания, оскорбляющие чувства верующих, в одном из заведений на Садовой-Черногрязской улице в Москве. Позже в Сети появилась видеозапись этого выступления.

Также, как уточнило ведомство, 15 марта текущего года Останин, имея негативное отношение к людям, которые получили травмы и утратили трудоспособность, во время публичного выступления в столице высказал враждебные слова, чем унизил их достоинство. Кроме того, он совершил действия с угрозой насилия.

Прокуратура передала дело в суд.

Останина задержали в марте при попытке пересечь российскую границу. Поводом стала информация о том, что во время своего выступления комик негативно высказался в адрес участника спецоперации.

Позже Останин извинился и сказал, что не хотел кого-либо оскорбить. Однако суд заключил его под стражу. Следователи запросили его перемещение в СИЗО, обосновав свою просьбу широкими связями комика в творческих кругах, которые могут повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу.

В июне комика внесли в перечень террористов и экстремистов в России.

