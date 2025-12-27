Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 13:45

Происшествия

Прокуратура утвердила обвинение в отношении комика Останина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Артемий Останин внесен в перечень террористов и экстремистов)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении стендап-комика Артемия Останина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Он обвиняется по части 1 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих") и по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

По данным прокуратуры, 7 марта 2025 года Останин выразил неуважение к обществу, публично выступив с юмористическим представлением, в котором содержались высказывания, оскорбляющие чувства верующих, в одном из заведений на Садовой-Черногрязской улице в Москве. Позже в Сети появилась видеозапись этого выступления.

Также, как уточнило ведомство, 15 марта текущего года Останин, имея негативное отношение к людям, которые получили травмы и утратили трудоспособность, во время публичного выступления в столице высказал враждебные слова, чем унизил их достоинство. Кроме того, он совершил действия с угрозой насилия.

Прокуратура передала дело в суд.

Останина задержали в марте при попытке пересечь российскую границу. Поводом стала информация о том, что во время своего выступления комик негативно высказался в адрес участника спецоперации.

Позже Останин извинился и сказал, что не хотел кого-либо оскорбить. Однако суд заключил его под стражу. Следователи запросили его перемещение в СИЗО, обосновав свою просьбу широкими связями комика в творческих кругах, которые могут повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу.

В июне комика внесли в перечень террористов и экстремистов в России.

Читайте также


происшествияшоу-бизнес

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика