МВД Белоруссии опровергло сообщения об избиении силовиками комика Останина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Белорусские силовики при задержании российского комика Артемия Останина действовали в соответствии с законом. Об этом заявил замминистра внутренних дел республики – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

"При задержании, при доставлении, этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось", – отметил Казакевич, заявление которого опубликовал телеграм-канал пресс-службы милицейского ведомства.

Ранее защита Останина обратилась в СК. Адвокат Вероника Полякова сообщила, что медики якобы зафиксировали побои у ее подзащитного, также она указала на травмы позвоночника.

Комика задержали 18 марта при попытке пересечь российскую границу и доставили в Москву. Причиной стала информация о том, что во время своего выступления Останин высказал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО.

Позже он извинился за выступление и сказал, что не хотел кого-то оскорбить или задеть чьи-либо чувства. Однако суд арестовал его до 15 мая по делу о разжигании ненависти.