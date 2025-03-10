Кассационный суд признал законным штраф Ивлеевой за дискредитацию ВС РФ

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Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу блогера Анастасии Ивлеевой, которая пыталась оспорить штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Суд <...> решил оставить решение первой и апелляционной инстанций без изменения", – сообщил собеседник агентства.

Блогер ранее разместила в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) публикацию, содержание которой выражало негативное отношение к СВО. В декабре 2024 года было утверждено решение Тверского суда Москвы о назначении Ивлеевой административного штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию армии.

В феврале 2025 года суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о публикации недостоверной информации о Вооруженных силах России. По версии следствия, публикации, в которых содержались недостоверные сведения о российской армии, были размещены в апреле 2022 и мае 2023 года на администрируемом мужчиной новостном канале.