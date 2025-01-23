23 января, 11:05Политика
Суд заочно приговорил журналистку Соколовскую к 7,6 года колонии
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Суд в Москве заочно вынес приговор украинской журналистке Янине Соколовской, ей назначили 7 лет 6 месяцев колонии. Столичная прокуратура заявила об этом в своем официальном телеграм-канале.
По данным ведомства, ее признали виновной в распространении фейков о ВС РФ.
"Соколовская в марте 2022 года распространила для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации", – уточняется в публикации.
По решению инстанции журналистку на четыре года лишили возможности заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Уголовное дело против журналистки возбудили в июле 2023 года. По информации СМИ, речь идет о сообществе "Война и мир". С помощью него Соколовская оказывала содействие киевскому режиму, распространяя видео и фотографии с подписями о якобы преступлениях военных РФ в ходе спецоперации: от мародерств и убийств гражданских до неизбирательных ударов.
В октябре прошлого года Соколовскую объявили в международный розыск.
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