Суд отказался исключить из списка иноагентов журналиста Катаева

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Денис Катаев признан иноагентом в РФ)

Замоскворецкий суд Москвы принял решение не исключать из списка иностранных агентов журналиста Дениса Катаева (внесен в реестр иноагентов в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В своем заявлении Катаев утверждал, что статус иностранного агента наносит ущерб его репутации, однако суд не принял во внимание этот аргумент.

Там отметили, что статус не подразумевает и не выражает негативную оценку человека со стороны государства. Он не направлен на формирование отрицательного отношения к деятельности этого человека и, следовательно, не может рассматриваться как проявление недоверия или попытки дискредитации.

Причина такого статуса заключается в том, что человек, освещая различные вопросы для широкой аудитории, вовлечен в систему правоотношений, связанных с получением денежных средств и имущества от иностранных источников, обратили внимание в суде.

Катаев был признан иноагентом в сентябре 2023 года. Вместе с ним в перечень попали советский писатель Олег Радзинский, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга V и VI созывов Максим Резник, экономист Константин Сонин, антивоенное этническое движение "Новая Тыва".