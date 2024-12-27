Рэпер Лигалайз внесен в список иноагентов

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов (Андрей "Лигалайз" Меньшиков признан ноегентом в РФ)

Российский рэпер Лигалайз (настоящее имя Андрей Меньшиков) внесен в список иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Музыкант распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против СВО.

По аналогичным обвинениям в список иноагентов внесли журналистов Алексея Ковалева и Дмитрия Белякова, а также бывшего священнослужителя Андрея Львова.

Кроме того, медиапроект "Страна и мир. Sakharov Review" и проект "Transparency International – Россия в изгнании" внесены в реестр иноагентов. В свою очередь, "Трансперенси Интернешнл – Россия в изгнании" распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

Второй проект принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, взаимодействовал с организациями, включенными в реестр иностранных агентов.

В прошлом году руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Лигалайза иностранным агентом из-за его высказываний в адрес Вооруженных сил РФ и Владимира Путина. По словам Бородина, важно не столько привлечь исполнителя к административной ответственности, сколько признать его иноагентом на территории РФ.

До этого общественное движение "Зов народа" также потребовало признать рэпера иноагентом и проверить на предмет дискредитации ВС РФ после выхода его нового клипа. Обращение было направлено к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Общественники отмечали, что видео и его текст в том числе дискредитируют спецоперацию.

Кроме того, в отношении Лигалайза было возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, однако в январе текущего года Бутырский суд Москвы прекратил его из-за истечения срока давности.

Ранее Лигалайз задолжал в России почти 620 тысяч рублей по кредитам и налогам. В службе судебных приставов заявили, что за 2024 год в отношении рэпера возбудили четыре исполнительных производства, при этом одно из них прекратили, поскольку пристав не смог найти какое-либо имущество у должника, на которое можно наложить арест и взыскание.