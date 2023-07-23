Рэпера Лигалайза потребовали признать иноагентом из-за высказываний о Путине и ВС РФ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/ligalizemc

Рэп-исполнителя Лигалайза (настящее имя Андрей Меньшиков) следует признать иностранным агентом из-за его высказываний в адрес Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и Владимира Путина, заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом сообщает телеканал "360".

"Считаю, что Меньшикова следует признать физическим лицом – иностранным агентом. В том случае, если прокуратура совместно МВД РФ установит факт иностранного финансирования, мы будем настаивать на этом", – добавил он.

По словам Бородина, важно не столько привлечь исполнителя к административной ответственности, сколько признать его иноагентом на территории РФ.

Он также предположил, что журналист Юрий Дудь (признан иноагентом в РФ), который брал интервью у Лигалайза, мог заплатить ему.

"Вчера (22 июля. – Прим. ред.) обратились в Генпрокуратуру, чтобы данного артиста проверили на дискредитацию армии. Мы в рамках федерального проекта видели видео, в котором Лигалайз дискредитировал органы власти, армию и президента Владимира Владимировича Путина", – добавил Бородин.

Генпрокуратура может перенаправить обращение в отдел по борьбе с экстремизмом МВД РФ, предположил он.

Ранее общественное движение "Зов народа" также потребовало признать Меньшикова иноагентом и проверить на предмет дискредитации ВС РФ после выхода его нового клипа под названием "МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!".

Обращение было направлено к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Общественники отмечали, что видео и его текст в том числе дискредитируют спецоперацию.



Генпрокуратура изучит вопрос лишения Ротару квартиры в Москве из-за ее поддержки ВСУ