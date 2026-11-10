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Петиция с призывом запретить аборты на любом сроке беременности появилась на сайте кабинета министров Украины. Это следует из соответствующей публикации, размещенной на портале.

Авторы инициативы требуют отменить норму, которая допускает прерывание беременности по желанию женщины, в том числе по немедицинским причинам. Исключение предлагается сделать только для медицинских показаний и случаев изнасилования.

Поводом для обращения стал демографический кризис. Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее сообщал, что за первое полугодие 2026 года смертность на Украине превысила рождаемость в 3,5 раза. Финансовый аналитик Алексей Кущ заявлял, что украинцы как нация могут исчезнуть за 50 лет.

До этого министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин отмечал, что численность населения государства снизилась до 22–25 миллионов человек. При этом зарубежные СМИ называли другие цифры: с 2022 года население подконтрольных Киеву территорий сократилось с 37 до 27–28 миллионов человек. Около 3–5 миллионов украинцев живут в России, а еще более 5 миллионов – в других странах, преимущественно в Европе.

