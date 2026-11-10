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10 ноября, 16:12

Город

Носух в Московском зоопарке подготовили к зиме

MAX/"Московский зоопарк"

Носухи, живущие в Московском зоопарке, полностью подготовлены к зимнему периоду. Для них созданы все условия, чтобы холода прошли спокойно и без стресса, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Акулова отметила, что носухи активны и любознательны, а скука им противопоказана. Животные поступили в зоопарк по линии отдела спасения диких животных. Сейчас они проходят реабилитацию: сотрудники наблюдают за их состоянием, помогают адаптироваться и постепенно возвращают к привычной жизни.

Вольер носух сделали многоуровневым. В нем установлены прочные широкие лесенки, полочки и пеньки – там можно лазать, отдыхать и наблюдать. Мульча, то есть слой натурального покрытия на полу, позволяет животным рыться, что они особенно любят. Игрушки поддерживают интерес к окружающему и стимулируют естественное поведение.

Носухи живут группой: это социальные животные, которым необходимо общение. В коллективе они чувствуют себя увереннее, вместе играют, отдыхают и изучают территорию. Зоологи не разлучают их и поддерживают условия для социальной жизни.

По словам гендиректора зоопарка, рацион носух разнообразен. В их меню – орехи, морковь, арбуз, дыня, курица, говядина, творог, яйцо, мед, яблоки, бананы, персики, сухофрукты, перепелиные яйца, мыши суточные, зофобас, сверчки, тараканы, мучные черви и витамины. Такой рацион сбалансирован, учитывает потребность животных в питательных веществах и помогает им сохранять активность и здоровье.

Ранее стало известно, что манул Тимофей из Московского зоопарка набрал больше 2 килограммов на зажировке. Теперь он весит около 6 килограммов. Специалисты рассчитывают, что в декабре и январе вес Тимофея достигнет пика около 7 килограммов.

Манул Тимофей из Московского зоопарка на зажировке набрал 2 кг

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