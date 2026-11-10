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10 ноября, 15:49

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Reuters: Литва будет задерживать и проверять транзитное зерно из РФ и Белоруссии

Литва будет задерживать и проверять транзитное зерно из РФ и Белоруссии – СМИ

Фото: 123RF.com/fotokostic

Со следующей недели, с 16 ноября, в порту Клайпеды будут задерживать транзитное зерно из России и Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства Литвы.

Новые правила распространяются на пшеницу, зерно, кукурузу и семена подсолнечника. Грузы останутся под контролем, пока не подтвердится их происхождение.

Проверки начались еще в сентябре. Тогда у официального Вильнюса появились подозрения, что часть продукции поступает из новых российских регионов, которые Литва считает "украинской территорией".

По словам представителя литовского Минсельхоза, проверка может продлиться два месяца и дольше. Если данные о происхождении окажутся сфальсифицированы, партию придется вернуть или уничтожить. Лабораторий для нужных исследований в Литве нет, поэтому образцы отправят за границу. Все издержки понесут экспортеры.

Ранее сообщалось, что власти Латвии планируют еще на год продлить запрет на нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Белоруссию. Запрет республика одобрила в октябре 2025 года, он действовал до 31 октября 2026-го.

По данным СМИ, речь идет о рейсах, которые следуют через пункт пропуска "Патерниеки" на латвийско-белорусской границе, а также через "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией.

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