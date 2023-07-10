Суд оштрафовал двух посетителей концерта "Ночных снайперов" за дискредитацию ВС РФ

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Тушинский столичный суд оштрафовал двух посетителей концерта музыкальной группы "Ночные снайперы" за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

По данным представителя суда, Серебрянский А. Е. и Шведов Е. Е. признаны виновными в соответствии с частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Посетителям концерта назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

Суд установил, что Серебрянский и Шведов выкрикивали националистические украинские лозунги 8 июля на стадионе "Открытие Банк Арена" в ходе юбилейного концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы".

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