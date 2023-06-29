Суд заочно приговорил Илью Красильщика к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

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Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и экс-главу сервиса "Яндекс Лавка" Илью Красильщика к 8 годам колонии за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, сообщает ТАСС.

"Суд признал Красильщика виновным по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ ("Публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ") и назначил ему наказание в виде лишения свободы заочно на срок 8 лет", – огласила решение судья.

Кроме того, Красильщику запрещено администрировать интернет-ресурсы 4 года.

Накануне гособвинение попросило заочно приговорить Красильщика к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ.

С марта 2023 года Красильщик заочно арестован Басманным судом столицы. В отношении медиаменеджера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Арест начнет действовать с момента экстрадиции Красильщика или его задержания в РФ.

Позже Генпрокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора "Яндекс Лавки". Красильщику вменяют вину по пункту "д" части 2 уголовной статьи 207.3 ("Публичное распространений фейков о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды").

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