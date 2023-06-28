Гособвинение просит заочно приговорить Илью Красильщика к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ

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Гособвинение просит заочно приговорить медиаменеджера и экс-главу сервиса "Яндекс Лавка" Илью Красильщика к 9 годам колонии за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова прокурора из зала Басманного суда Москвы.

"Прошу признать Красильщика виновным и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также назначить запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 года", – заявил прокурор в ходе прений сторон.

С марта 2023 года Красильщик заочно арестован Басманным судом Москвы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Арест начнет действовать с момента экстрадиции медиаменеджера или его задержания на территории России.

Позже Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора "Яндекс Лавки". Красильщику вменяют вину по пункту "д" части 2 уголовной статьи 207.3 ("Публичное распространений фейков о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды").

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