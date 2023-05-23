Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Ильи Красильщика

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Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора "Яндекс.Лавки" и экс-издателя "Медузы" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Ильи Красильщика. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Красильщику вменяют вину по пункту "д" части 2 уголовной статьи 207.3 ("Публичное распространений фейков о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды").

По версии следствия, медиаменеджер, находясь за пределами РФ, опубликовал на странице в соцсети пост с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ в Буче в ходе проведения спецоперации на Украине. Позже Красильщик дал интервью, в котором сообщил заведомо ложную информацию о применении ВС РФ в зоне боевых действий запрещенных средств и методов.

"Согласно официальной информации Минобороны России, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что обстоятельства, когда обвиняемый отсутствует в стране и объявлен в международный розыск, являются исключительным случаем для проведения судебного разбирательства без его присутствия.

Уголовное дело в отношении Красильщика в дальнейшем будет направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.

С марта 2023 года Красильщик заочно арестован столичным судом. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Арест начнет действовать с момента экстрадиции медиаменеджера или его задержания на территории РФ.