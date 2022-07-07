Экс-гендиректор "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск

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Экс-гендиректор "Яндекс.Лавки", бывший издатель "Медузы" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Илья Красильщик объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

Он разыскивается по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.

По информации "Интерфакса", Следственный комитет 20 апреля возбудил в отношении Красильщика уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ. На данный момент российский медиаменеджер находится в другой стране.

Ранее глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина была объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии.

