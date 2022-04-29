Главу Красносельского муниципального округа объявили в розыск

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Глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии, сообщила пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство органов следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Котеночкиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" и "д" части 3 статьи 207.3 УК РФ", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее Государственная дума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение фейковой информации о российских госорганах, действующих за границей.

Документ предусматривает введение такой же ответственности, как и за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Список ведомств, распространение фейков о которых будет наказываться, дополнят прокуратура, посольства, Росгвардия, МЧС и другие.

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.