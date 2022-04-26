Столичного депутата задержали по подозрению в дискредитации ВС РФ

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Депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова задержали по подозрению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Антона Тароянца.

По его словам, в отношении Горинова возбудили дело по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, по делу проходит и другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина.

Депутатам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемых в повреждении инсталляции украинской бабушки со Знаменем Победы в Москве. Ростовую куклу выставили в поддержку Вооруженных сил РФ. Полицейские составили административные протоколы о дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве.

