Суд арестовал публициста Кара-Мурзу за дискредитацию российской армии

Фото: телеграм-канал московские суды общей юрисдикции

Басманный суд Москвы арестовал публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иностранным агентом) по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале "Московских судов общей юрисдикции".

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ").

Публициста арестовали до 12 июня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возбуждение дела против Кара-Мурзы. Он отметил, что Следственный комитет реализует свои полномочия. По его словам, есть закон, который выполняется, и СК реализует свои обязанности в соответствии с ним.

