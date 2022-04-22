Песков прокомментировал возбуждение дела против Кара-Мурзы

13:48
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Следственный комитет РФ, возбудивший уголовное дело в отношении публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы за распространение недостоверной информации о российской армии, реализует свои полномочия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, есть закон, который выполняется, и СК реализует свои обязанности в соответствии с ним.
"Так мы к этому относимся", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее адвокат публициста сообщил, что против Кара-Мурзы возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о российской армии.
12 апреля его арестовали на 14 суток за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали его накануне во дворе дома. Решение принял Хамовнический суд столицы.
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