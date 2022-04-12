Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение полицейским

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Общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу арестовали на 14 суток за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали его накануне во дворе его дома. Решение принял Хамовнический суд столицы, сообщает ТАСС.

"Ему назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток", – сообщили агентству в пресс-службе суда.

Уточняется, что данное постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В марте прошлого года полицейские задержали около 200 человек в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе на востоке Москвы. Представители общественной организации предприняли попытку проведения публичного мероприятия с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Уточнялось, что задержали участников форума "Объединенных демократов", среди которых были муниципальный депутат Илья Яшин и общественный деятель Владимир Кара-Мурза.

