Мужчину, который укусил сотрудника ДПС в Москве, задержали

19:30
Фото: Depositphotos/merrydolla
В Москве задержали водителя автомобиля, который напал на сотрудников ДПС после того, как те остановили его для проверки документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.
"Сегодня в 5:20 на Красноярской улице сотрудниками ДПС для проверки был остановлен легковой автомобиль, водитель которого в ходе разбирательства повел себя неадекватно, причинил телесные повреждения полицейскому, после чего был задержан и доставлен в территориальный ОМВД", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что в отношении мужчины составлены протоколы по статье 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), а также 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").
Материалы проверки были направлены в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения.
Ранее на Самаркандском бульваре на юго-востоке Москвы задержали мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал прохожим и правоохранителям ножом. Полицейским пришлось применить против него табельное оружие.
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