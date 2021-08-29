12:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве неадекватный водитель укусил полицейского. Мужчина набросился на одного из сотрудников при проверке документов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"При проверке документов водитель иномарки на Красноярской улице набросился на сотрудников полиции и укусил одного из них", – сказал собеседник агентства.
в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что в 05:20 по московскому времени на Красноярской улице для проверки был остановлен автомобиль, водитель которого повел себя неадекватно и причинил телесные повреждения полицейским.
В отрешении мужчины составлены административные протоколы о невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Ранее на юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на полицейских. В соответствии с законом "О полиции" силовикам пришлось применить табельное оружие.
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