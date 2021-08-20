Мужчина напал с ножом на полицейских в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

На юго-востоке Москвы полицейские задержали мужчину с ножом. Правоохранителям пришлось использовать табельное оружие, так как он оказывал сопротивление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

"20 августа около 13:00 часов на службу "02" поступила информация о том, что на Самаркандском бульваре мужчина ведет себя неадекватно и угрожает ножом окружающим", – говорится в сообщении.

Полицейские потребовали, чтобы мужчина прекратил противоправные действия, но он не реагировал. При попытке задержания он вел себя агрессивно и угрожал правоохранителям ножом. В соответствии с законом "О полиции" силовикам пришлось применить табельное оружие.

"Злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему оказали первую помощь, а затем доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – отметили в пресс-службе.

Ранее в столице организовали проверку по факту нападения душевнобольного мужчины на полицейского в центре города.

По данным правоохранительных органов, пострадавший вечером 2 августа заметил полностью обнаженного мужчину с признаками опьянения, который стоял на проезжей части.

Он потребовал от нарушителя покинуть проезжую часть, в ответ на что мужчина стал нецензурно выражаться и ударил полицейского. Сотрудник сумел надеть на нарушителя наручники и доставить в отделение полиции.