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Происшествия

18:57

Обвиняемого в убийстве полицейского в Ставрополе арестовали

суды происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обвиняемый в нападении на заместителя начальника отдела № 4 уголовного розыска УМВД России Ибрагим Симбаригов заключен под стражу. Решение вынес Ленинский районный суд Ставрополя.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 24 сентября", – сказал судья.

Во время заседания обвиняемый сознался в содеянном и рассказал о произошедшем. По словам следователя, подельник Симбаригова – Заурбек Кениев – имел неприязнь к полицейскому и нанял Симбаригова для убийства за материальное вознаграждение.

Они оба подкараулили полицейского в автомобиле ВАЗ. Все выстрелы были произведены Симбариговым. Также известно, что обвиняемый ранее был осужден в Грозном за убийство и приговорен к 6 годам в колонии строгого режима.

Уголовное дело возбудили в связи с убийством замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя 24 июля. Сообщалось, что неизвестные напали на правоохранителя возле его дома.

Позднее стало известно о задержании одного подозреваемого. Его нашли на территории Андроповского района Ставропольского края.

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