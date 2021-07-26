Предполагаемому убийце полицейского на Ставрополье предъявили обвинение

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Предполагаемому убийце полицейского на Ставрополье Ибрагиму Симбаригову предъявили обвинение. Он дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суд направили ходатайство о его аресте. По данным следователей, в 2020 году он вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство.

Заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна застрелили возле дома в ночь на субботу. Полицейского изрешетили девятью пулями.

Уголовное дело возбудили в связи с убийством замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя 24 июля. Сообщалось, что неизвестные напали на правоохранителя возле его дома.

Позднее стало известно о задержании одного подозреваемого. Его нашли на территории Андроповского района Ставропольского края.