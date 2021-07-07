Полицейского убили из-за замечания в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Щелкове полицейский был убит за замечание пьяному мужчине на детской площадке, подозреваемый задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова старшего помощника руководителя подмосковного главка СК России Ольги Врадий.

По данным следствия, 6 июля сотрудник полиции возвращался домой с работы, а потому был не при исполнении и без формы. Как отметили в СК, полицейский сделал замечание мужчине, который распивал алкогольные напитки на детской площадке. Между ними завязался конфликт, во время которого подозреваемый дважды ударил полицейского ножом в грудь.

"Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на детской площадке из-за сделанного замечания", – заявила Врадий.

Представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что полицейский сделал замечание двум поссорившимся собутыльникам.

"Установлено, что в ходе распития спиртных напитков между двумя ранее судимыми гражданами возник конфликт. В указанный момент к ним подошел мужчина, сделав замечание о недопустимости подобного поведения и прекращении противоправного поведения", – рассказала она.

По словам Петровой, в ответ на замечание злоумышленник нанес сотруднику полиции удар ножом в грудь.

Представитель ГУ МВД по Московской области добавила, что погибшим оказался оперативный дежурный дежурной части отдела полиции № 2 МУ МВД России "Власиха".

Ранее в Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев. Один сотрудник получил ножевое ранение.

